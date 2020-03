Bauernbund dominierte NÖ Landwirtschaftskammerwahl klar

„Es ist ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten und eine ganz große Auszeichnung“, resümierte Schmuckenschlager. Als Gratulanten stellten sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf ein. „Mit diesem sensationellen Ergebnis ist der Bauernbund auch in Zukunft die starke Stimme für die Bauern in Niederösterreich“, betonte Mikl-Leitner. Der Direktor des Bauernbundes, Paul Nemecek, führt das gute Abschneiden auch auf die Landesorganisation zurück. „Wir sind der Vertreter für den ländlichen Raum, wir sind 365 Tage im Jahr da, während andere Parteien nur alle fünf Jahre kurz aus der Versenkung auftauchen und dann auch sehr schnell wieder abtauchen.“

Aber nicht nur die ÖVP hatte an diesem Abend Grund zum Jubeln. Zufriedene Gesichter gab es auch beim Unabhängigen Bauernverband (UBV), der bei seinem Erstantritt mit 8,73 Prozent locker den Einzug in die Kammer schaffte. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, denn die Voraussetzungen waren für uns nicht gut. Aber in manchen Bezirken waren wir besonders stark“, sagte Spitzenkandidat Herbert Hochwallner.