Bauern fürchten, ihre Bio-Äcker bei Zwangstausch zu verlieren

Rückendeckung bekommt die Familie von der Organisation "Bio Austria": "Entweder der Landwirt bekommt andere biologisch anerkannte Flächen oder es muss der wirtschaftliche Schaden berücksichtigt werden", fordert Obmann Rudolf Vierbauch. Allerdings wird im Gesetz nicht zwischen konventionellen und biologischen Feldern unterschieden, so Otto Kaurzim, Leiter der nö. Agrarbezirksbehörde: Er bestätigt, dass die Familie eine Herausnahme der Bio-Flächen aus dem Verfahren beantragte. "Wenn ihre Äcker entbehrlich sind, ist das möglich. Aber es darf keine Enklave entstehen", sagt Kaurzim, der in den nächsten Wochen einen Bescheid zustellen lassen will.