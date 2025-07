Semmering-Basistunnel: Region sichert sich sauberes Trinkwasser aus dem Berg

Mit einem zukunftsweisenden Projekt will man in der Semmeringregion das Wasserthema nachhaltig verbessern. 16 Gemeinden haben im Vorjahr den Wasserverband Semmeringgebiet gegründet und sich ein besonderes Wassernutzungsrecht gesichert.

Das anfallende, saubere Bergwasser aus dem 27,3 Kilometer langen Semmering-Basistunnel , wird in einer eigenen Leitung gesammelt und beim Portal Gloggnitz aus den Röhren ausgeleitet. Der Wasserverband will es künftig als Trinkwasser ins öffentliche Netz einspeisen und damit nutzbar machen.

Ein ähnliches Vorhaben hat man beim Semmering-Straßentunnel der Schnellstraße S6 schon vor längerer Zeit umgesetzt. Über eine Leitung werden rund 900.000 Liter Wasser pro Tag auf die Passhöhe in die Gemeinde Semmering gepumpt.

Im Semmering-Basistunnel wird anfallendes Bergwasser gesammelt, über Drainageleitungen gefasst und ausgeleitet. Eine dieser Leitungen ist für saubere Seitenwässer. Das restliche, nicht als Trinkwasser geeignete Nass aus den Röhren, fließt in den Schwarza-Fluss und bleibt dem Kreislauf damit erhalten, argumentiert man bei den ÖBB.

NÖ hat genug Wasser

Was den Wasserbedarf in ganz Niederösterreich anbelangt, hat das Büro von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) neue Zahlen parat. Laut Studien wird der gesamte Wasserbedarf im Bundesland bis zum Jahr 2050 auf fast 400 Millionen Kubikmeter steigen. Zum Vergleich: Derzeit können pro Jahr in etwa 880 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung gestellt und genutzt werden (der Fachbegriff dafür lautet Wasserdargebot).

"Wenn wir uns den heutigen Bedarf an Wasser in Niederösterreich anschauen, dann sehen wir, dass 40 Prozent von den Haushalten verbraucht werden, 25 Prozent von der Industrie, 15 Prozent von der Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft und 20 Prozent werden nach Wien exportiert“, sagt Pernkopf.