Bartgeier-Nachwuchs in Rettungsstation Haringsee

Rechtzeitig zum Valentinstag war auch in einem der Bartgeierhorste in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) in den letzten Tagen "Flirten" angesagt: Das EGS Team um den wissenschaftlichen Leiter Hans Frey konnte über die Überwachungskamera ein Bartgeier-Pärchen beim gegenseitigen Kraulen und anderen Liebesbezeugungen beobachten. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten: Das Weibchen hat vor kurzem ein Ei gelegt.