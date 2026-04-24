Barocktage Stift Melk: Was man 2026 erwarten darf
Zusammenfassung
- Die Internationalen Barocktage Melk feiern 2026 ihr 35-jähriges Bestehen mit dem Motto "[er]warten" und vielfältigen Konzerten historischer Musik.
- Das Festival bietet Höhepunkte wie das Eröffnungskonzert mit Concentus Musicus Wien, ein Nachtkonzert mit Martin Haselböck und Nachwuchsförderung durch die Academia Mellicensis.
- Neben klassischen Konzerten gibt es spezielle Formate für Jung und Alt, und das Festival wird als Green Event nach Umweltzeichen-Richtlinien durchgeführt.
Zu Pfingsten wird das Stift Melk zur Bühne für eines der renommiertesten Festivals historischer Musik. Die internationalen Barocktage feiern von 22. bis 25. Mai 2026 ihr 35-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "[er]warten" werden vielversprechende musikalische Darbietungen erwartet.
Der künstlerische Leiter, Michael Schade, versteht das Thema als musikalische und emotionale Grundhaltung: "Manchmal ist die Ungewissheit, die das Warten bringt, wahnsinnig spannend. Auch in der Musik mit dramatischen Pausen, das Hoffen auf den Einsatz, das Warten und Hoffen auf Applaus", erklärt er.
Eröffnung mit Händels Oratorium
Die Barocktage starten traditionsgemäß mit einem Konzert des Concentus Musicus Wien, das die Stiftskirche mit Georg Friedrich Händels erstem Oratorium zum Klingen bringt. Unter der Leitung von Stefan Gottfried entfaltet sich ein barockes Panorama über Vergänglichkeit, Wahrheit und Zeit.
Einen besonderen Akzent setzt das Nachtkonzert am 23. Mai: Der Organist Martin Haselböck, einst Sieger des Internationalen Orgelwettbewerbs Wien-Melk, kehrt zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. Gemeinsam mit dem Vokalensemble Vocalodie gestaltet er einen atmosphärischen Abend mit Werken von Georg Muffat und weiteren barocken Kompositionen.
Raum für Nachwuchs
Auch der Nachwuchs bekommt Raum: Die Academia Mellicensis führt junge Musikerinnen und Musiker an die historische Aufführungspraxis heran. Den Abschluss an ein Ausbildungswochenende bildet ein Oratorium von Johann Josef Fux, das den Bogen zum Eröffnungskonzert schlägt.
Neben dem Residenzorchester sind unter anderem Il Giardino Armonico, das L’Orfeo Barockorchester, die Company of Music sowie die Barocksolisten München in Melk zu Gast. Künstlerinnen und Künstler wie Giovanni Antonini oder Patricia Nolz prägen das Programm ebenso wie zahlreiche weitere Solisten.
Musik und Akrobatik
Bereits am 21. Mai steht das Festival im Zeichen der jungen Besucherinnen und Besucher: Das Ensemble Musikzirkus Cantillo verwandelt den Barockkeller in eine Manege, in der Musik, Akrobatik und Mitmachmomente verschmelzen.
Neben den Konzerten setzt das Festival auch auf besondere Formate wie die Frühstücksmatinee „Prima Colazione“, nächtliche Konzerte und Gespräche im Stiftsambiente. Damit wird das Stift Melk selbst zum Erlebnisraum. Die Barocktage werden als Green Event nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens durchgeführt.
Weitere Informationen und Tickets: Internationale Barocktage Stift Melk 22. - 25. Mai 2026 | Stift Melk
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