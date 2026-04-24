Barocktage Stift Melk: Was man 2026 erwarten darf

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Zu Pfingsten wird das Stift Melk zur Bühne für eines der renommiertesten Festivals historischer Musik. Die internationalen Barocktage feiern von 22. bis 25. Mai 2026 ihr 35-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "[er]warten" werden vielversprechende musikalische Darbietungen erwartet.

Der künstlerische Leiter, Michael Schade, versteht das Thema als musikalische und emotionale Grundhaltung: "Manchmal ist die Ungewissheit, die das Warten bringt, wahnsinnig spannend. Auch in der Musik mit dramatischen Pausen, das Hoffen auf den Einsatz, das Warten und Hoffen auf Applaus", erklärt er.

Eröffnung mit Händels Oratorium Die Barocktage starten traditionsgemäß mit einem Konzert des Concentus Musicus Wien, das die Stiftskirche mit Georg Friedrich Händels erstem Oratorium zum Klingen bringt. Unter der Leitung von Stefan Gottfried entfaltet sich ein barockes Panorama über Vergänglichkeit, Wahrheit und Zeit.

Einen besonderen Akzent setzt das Nachtkonzert am 23. Mai: Der Organist Martin Haselböck, einst Sieger des Internationalen Orgelwettbewerbs Wien-Melk, kehrt zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. Gemeinsam mit dem Vokalensemble Vocalodie gestaltet er einen atmosphärischen Abend mit Werken von Georg Muffat und weiteren barocken Kompositionen.

Raum für Nachwuchs Auch der Nachwuchs bekommt Raum: Die Academia Mellicensis führt junge Musikerinnen und Musiker an die historische Aufführungspraxis heran. Den Abschluss an ein Ausbildungswochenende bildet ein Oratorium von Johann Josef Fux, das den Bogen zum Eröffnungskonzert schlägt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Matejschek Das Orchester Concentus Musicus Wien wird die Barocktage auch heuer wieder eröffnen.

Neben dem Residenzorchester sind unter anderem Il Giardino Armonico, das L’Orfeo Barockorchester, die Company of Music sowie die Barocksolisten München in Melk zu Gast. Künstlerinnen und Künstler wie Giovanni Antonini oder Patricia Nolz prägen das Programm ebenso wie zahlreiche weitere Solisten.