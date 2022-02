Bankomatcoup gescheitert: Täter im Waldviertel auf der Flucht

Zu einem gescheiterten Bankomatcoup ist es am vergangenen Wochenende im Waldviertel in NÖ gekommen. Mindestens drei Täter haben versucht, den Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt zu knacken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Gangster den versuchten Einbruchsdiebstahl am 5. Februar zwischen 02:08 Uhr und 03:05 Uhr in Weitra im Bezirk Gmünd verübt. Zwei unbekannte Täter schlugen die Glastüre des Supermarktes ein, nahmen danach Werkzeug wie Winkelschleifer und Schraubenzieher aus den Regalen und versuchten den Geldautomaten seitlich aufzuschneiden. Zumindest ein weiterer Täter dürfte vor dem markt Schmiere gestanden sein.

Laut Landespolizeidirektion wurde ein zufällig vorbeifahrender Zeuge auf das Treiben aufmerksam. Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizeiinspektion Weitra. Aufgrund des Sachverhaltes wurden seitens der Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe eines Diensthundes sowie mehrerer Polizeistreifen des Bezirkes Gmünd in die Wege geleitet. Die Suche nach den Verdächtigen verlief jedoch erfolglos.

Zeugen gesucht

Die Amtshandlung wurde von Tatort- und den Diebstahl-Spezialisten des nö. Landeskriminalamtes übernommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/30/3333.

Die Polizei interessiert, wer in der Nacht von 4. auf den 5. Februar 2022 und auch möglicherweise zuvor in Weitra und Umgebung verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich fremder Personen und verdächtiger Fahrzeuge gemacht hat.