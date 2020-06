Bankomat-Knacker gefasst

Mindestens neun Mal soll der 39-Jährige in NÖ versucht haben, Bankomaten mit einerBergeschere aufzuzwängen. Er war zwar bei seinen Taten nicht sehr erfolgreich, richtete dafür aber großen Schaden an.

Am 29. Mai wurde der Mann kurz nach ein Uhr Früh bei einer Routinekontrolle in Kettlasbrunn (Bezirk Mistelbach) gesichtet. Doch der Slowake hielt nicht an, sondern stieg aufs Gas und raste mit einem Mercedes M-Klasse davon. Während der halsbrecherischen Fahrt durch die Ortschaften warf er "Teufelskrallen" (zusammengeschweißte Nägel, Anm.) auf die Straße, zwei Polizeiautos wurden dabei erheblich beschädigt und außer Gefecht gesetzt. Eine Streife folgte dem Fluchtfahrzeug bis nach Tschechien, konnte den Kriminellen aber nicht stoppen. "Die Ermittler haben ihn schließlich aus den Augen verloren", berichtet ein Beamter des Landeskriminalamtes NÖ.

T. schaffte es schließlich bis zu seinem Haus in der Nähe von Brünn, wo er den Wagen anzündete. Tage später konnte er aber von Spezialkräften der Polizei verhaftet werden. Laut den Kriminalisten hatte der 39-Jährige eine Kalaschnikow bei sich. Verletzt wurde bei dem Zugriff zum Glück aber niemand.