Bankomat im Bezirk Hollabrunn gesprengt: Bargeld erbeutet

In Seefeld-Kadolz (Bezirk Hollabrunn) ist in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt worden. Eine Tätergruppe flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage einen Onlinebericht der Niederösterreichische Nachrichten. Es sei ein "immenser Sachschaden" entstanden. Eine Alarmfahndung verlief ergebnislos.

