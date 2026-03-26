Bandscheibenvorfall: Uniklinik Neunkirchen gelang schonender Eingriff

Der Eingriff soll besonders bei Bandscheiben-Operationen eine Art Gamechanger für Patienten werden - verbunden mit weit weniger Schmerzen und kürzerem Spitalsaufenthalt. Am Uniklinikum Neunkirchen wurde in Bezug auf die orthopädische Versorgung in der Region ein Meilenstein gesetzt. Wirbelsäulenspezialist Matthias Stark führte eine neue, minimalinvasive Operationstechnik erfolgreich durch. Die Methode soll künftig auch ambulant und in Tageskliniken angewendet werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uniklinik NK Matthias Stark und Primar Alfred Ungersböck begutachten die Instrumente für die endoskopische Wirbelsäulenoperation.

Weichteile werden geschont Dank moderner endoskopischer Technik können minimalinvasive Wirbelsäulenoperationen - etwa bei Bandscheibenvorfällen oder degenerativen Erkrankungen – nun besonders schonend durchgeführt werden. Man habe damit das Ziel erreicht, postoperative Schmerzen und Krankenhausaufenthalte deutlich zu reduzieren. Wie Oberarzt Matthias Stark erklärt, erlaubt die neue Methode eine extrem gewebeschonende Operation, ohne die Weichteile zu beeinträchtigen. Langfristig sollen ausgewählte Eingriffe auch im tagesklinischen Setting angeboten werden.