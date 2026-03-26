Gesundheit

Bandscheibenvorfall: Uniklinik Neunkirchen gelang schonender Eingriff

Erste endoskopische Wirbelsäulen-OP erfolgreich durchgeführt. Das Ziel ist ein kürzerer Spitalsaufenthalt und weniger Schmerzen.
Patrick Wammerl
26.03.2026, 12:04

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Oberarzt Matthias Stark und Manuela Pürzl bei der endoskopischen Wirbelsäulenoperation.

Der Eingriff soll besonders bei Bandscheiben-Operationen eine Art Gamechanger für Patienten werden - verbunden mit weit weniger Schmerzen und kürzerem Spitalsaufenthalt.

Am Uniklinikum Neunkirchen wurde in Bezug auf die orthopädische Versorgung in der Region ein Meilenstein gesetzt. Wirbelsäulenspezialist Matthias Stark führte eine neue, minimalinvasive Operationstechnik erfolgreich durch. Die Methode soll künftig auch ambulant und in Tageskliniken angewendet werden.

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Matthias Stark und Primar Alfred Ungersböck begutachten die Instrumente für die endoskopische Wirbelsäulenoperation.

Matthias Stark und Primar Alfred Ungersböck begutachten die Instrumente für die endoskopische Wirbelsäulenoperation.

Weichteile werden geschont

Dank moderner endoskopischer Technik können minimalinvasive Wirbelsäulenoperationen - etwa bei Bandscheibenvorfällen oder degenerativen Erkrankungen – nun besonders schonend durchgeführt werden. Man habe damit das Ziel erreicht, postoperative Schmerzen und Krankenhausaufenthalte deutlich zu reduzieren.

Wie Oberarzt Matthias Stark erklärt, erlaubt die neue Methode eine extrem gewebeschonende Operation, ohne die Weichteile zu beeinträchtigen. Langfristig sollen ausgewählte Eingriffe auch im tagesklinischen Setting angeboten werden.

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Ähnliche Vorzeichen wie bei Arthroskopie

Laut dem zuständigen Landesrat Anton Kasser (ÖVP) können durch "gezielte Planung und optimierte Abläufe Wartezeiten reduziert und die Versorgung insgesamt verbessert werden." 

Für den Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Alfred Ungersböck, erinnert die Einführung dieser OP-Technik an die Kniearthroskopie: "Damals wurden viele Eingriffe am Knie noch über einen offenen Zugang durchgeführt. Heute erfolgen sie meist minimalinvasiv über eine Arthroskopie. Eine ähnlich schonende Technik nimmt nun auch Einzug in der Wirbelsäulenchirurgie", erklärt der Primar.

Neunkirchen
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