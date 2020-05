Bande gesteht 75 Einbrüche

Gastwirte, Sportfunktionäre und Geschäftsleute im Waldviertel können aufatmen. Der Polizei gelang es mithilfe gezielter Maßnahmen, eine zehnköpfige Einbrecherbande zu schnappen. Auf ihr Konto gehen 75 Einbrüche in Vereinskantinen, Wirtshäuser und Fachgeschäfte, die sie seit Mitte September in insgesamt sechs Bezirken begangen haben soll. Fünf Haupttäter im Alter zwischen 18 und 34 Jahren sitzen seit Dienstag in Untersuchungs-Haft. Fünf Komplizen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie alle sind geständig und sind in Gmünd und in Schwarzenau, Bezirk Zwettl, beheimatet.

Wie berichtet, schlugen die Einbrecher seit mehreren Wochen fast täglich zu. Sportplatz-Kantinen waren beliebtestes Ziel, weil sie am Ortsrand oder mitten im Grünen liegen und kaum beobachtete Plätze sind. Obwohl sich Vereinsfunktionäre weitgehend an Vorsichtsregeln hielten und keine wertvollen Gegenstände in den Räumen zurückließen, gelang es den Tätern, Beute zu machen. Allerdings beschränkte sich das Diebesgut auf Wechselgeld, Speisen, Getränke und Zigaretten. Ihre Einbruchsspuren zog die Bande durch insgesamt sechs Bezirke - von Gmünd über Waidhofen an der Thaya, Horn und Zwettl bis nach Krems und Mistelbach im Weinviertel.