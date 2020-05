Ball-Misere regt die Schüler auf

Die etwas älteren Semester wissen: früher gingen die meisten Maturabälle in den Stadtsälen über die Bühne. Und da konnte es zu fortgeschrittener Stunde auch recht ordentlich zur Sache gehen. Das denkmalgeschützte Gebäude gibt es zwar noch, es wurde aber in das Cityhotel integriert. Ein Schülerball mit DJ und Co. würde die Hotelgäste mit Sicherheit nicht glücklich machen.

Für die jungen Organisatoren der Tanzveranstaltungen gestaltet sich seither die Suche nach einer Lokalität deshalb immer schwieriger. Die Folge ist, dass von den sieben Höheren Schulen nur noch die Absolventen der HTL und die der Bundesbildungsanstalt für Sozialpädagogik/Kindergartenpädagogik in der Hauptstadt übers Tanzparkett wirbeln. Die Veranstaltungen finden im VAZ statt. Zwei weitere Schulen, die HAK und das Mary Ward Gymnasium, weichen mittlerweile nach Ober-Grafendorf aus.