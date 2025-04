Bahnoffensive mit Elektrifizierung der Strecke fordert das gesamte Erlauftal

Um die eisenbahnrechtlichen Verhandlungen mit den acht betroffenen Gemeinden , aber auch privaten Grundbesitzern vorzubereiten, hat die ÖBB-Infrastruktur AG auch gleich zu den Planpräsentationen am 7. und 8. Mai (jeweils von 16 bis 19 Uhr) in eine Halle der Wieselburger Messe geladen. Um auf die Betroffenen individuell eingehen zu können sind Zeitabschnitte eingeteilt, für die sich Interessenten anmelden müssen.

Bahnkreuzungen

Auch in den anderen Kommunen gilt es Bahnübersetzungen durch neue Straßen- oder Wegumfahrungen zu ersetzen oder mit Signalanlagen beziehungsweise Schranken zu sichern. In Erlauf (Bezirk Melk) sollen etwa acht von noch elf vorhandenen Übergängen gesperrt werden. In der Bezirksstadt Scheibbs, wo der Endbahnhof liegt, sollen zwei Übergänge nahe dem Friedhof sowie einer im Ortsteil Saffen wegkommen, berichtet Bürgermeister David Pöcksteiner (SPÖ). Mit den ÖBB-Planern soll noch über die Gestaltung eines Fußgängerübergangs oder auch der neuen Haltestelle samt Parkplatz in Saffen verhandelt werden.

Schrankenanlage kommt

Samt behördlichem Bescheid unter Dach und Fach ist dagegen schon die Entschärfung der sehr unfallträchtigen Bahnkreuzung mit der Manker Straße in der Braustadt Wieselburg. Statt der jetzigen Signalanlage kommt dort endlich ein vierteiliger Schranken samt Rotlichtleuchten. "Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet“, freut sich Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).