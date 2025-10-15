Tapfer: So kämpft sich Käfigbär Felix zurück ins Leben

Felix schnappt sich eine Gurke, der große, uralte Bär schmatzt. Dann folgt die nächste – und eine Melone. Felix lebt seit 156 Tagen im Bärenwald Arbesbach im Waldviertel. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat ihn aus seinem engen Käfig in Slowenien gerettet. Dort fristete er auf Betonboden mehr als 30 Jahre lang ein trauriges Dasein - als Attraktion für Restaurantbesucher.

Im Bärenwald in Arbesbach kann er nun in seinem eigenen Teich schwimmen, auf Waldboden gehen. Genau das machte dem 34-jährigen Felix anfangs zu schaffen. Seine Tatzen, seine Muskeln waren nur an harten Boden gewohnt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Felix badet Bär Felix badet im Teich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Felix vor der Melone Felix frisst gerne Obst Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Katharina Salzer Felix von hinten Felix kann ins große Gehege hinaus, will aber noch nicht.

Schritt für Schritt eroberte er sein neues Gehege, dafür brauchte das traumatisierte Tier eine große Portion Mut. „Er war noch nicht überall“, sagt Gerlinde Mairhofer, Vier-Pfoten-Tierpflegerin und Tour-Guide. „Aber wir freuen uns über jeden Zentimeter, den er macht.“ Was tut Felix den ganzen Tag? Felix tapst langsam durch das große Gehege. Immer wieder stöbert er Futter auf, das die Tierpfleger versteckt haben. Das tun sie bei allen Bärenwaldbären, damit die Tiere beschäftigt sind. Die Leckereien stecken in Kugeln, die die Bären rollen müssen, um sie zu bekommen. Sie schwimmen auf einer Platte im Teich, hängen auf Bäumen. Das Vier-Pfoten-Team lässt sich je nach Bär immer neue Herausforderungen einfallen.

Vier Tiere leben derzeit im Bärenwald: Felix seit Mai

Dunbar seit Juli

Erich seit 2015

Brumca seit 1998 Schon bald werden es fünf. Mici, die letzte Restaurantbärin Sloweniens, wird ins Waldviertel gebracht.

Jeder Bär hat seinen eigenen Charakter. „Felix ist total entspannt“, sagt Mairhofer. Er ist ein gemütlicher Bär, der sehr, sehr gerne ausgelöste Walnüsse frisst. Ausgelöst sollten sie wegen der schlechten Zähne sein. „Wer sich angesprochen fühlt, kann gerne welche spenden.“

Der fast vegetarische Speiseplan von Felix Jeder Bär hat einen eigenen Speiseplan. Pro Tag frisst Bär Felix (auf zwei Fütterungen verteilt): 4,5 kg Gemüse

8 kg Obst,

3 kg Nüsse

6 Eier

1,5 kg Hundefutter

Für sein hohes Alter geht es Felix insgesamt gut. Er bekommt lediglich Schmerzmittel wegen seiner Arthrose. Die müssen die Tierpfleger gut im Futter verstecken. Medikamente in der Orange Denn Bären haben einen guten Geschmackssinn. Ist die Tablette schlecht versteckt, spuckt Felix sie aus. Derzeit wird sie in eine Orangenspalte gedrückt. Und hinten nach gibt’s gleich Pute. Das Tier könnte noch ein paar glückliche Jahre haben. Denn in Gefangenschaft können Bären auch mehr als 40 Jahre alt werden.

Der Bärenwald Arbesbach Dee Bärenwald ist eine Auffangstation der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Hier finden "Bären aus unzureichenden Haltungsbedingungen" ein neues, tiergerechtes Zuhause. Geöffnet ist noch bis Anfang November. Im Winter ziehen sich die Bären zur Winterruhe zurück.

Felix tapst zum Zaun, der sein Gehege aus Sicherheitsgründen begrenzt. „Man glaubt gar nicht, wie schnell Felix rennen kann“, sagt die Tierpflegerin. Jetzt hat er aber anderes im Sinn. Er gräbt sich gemächlich ein Loch.

