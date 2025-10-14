Slowenische Bärin "Mici" kommt nach Rettung ins Waldviertel

Die Tierschutzorganisation hat am Dienstag angekündigt, das Tier in den Bärenwald Arbesbach im Waldviertler Bezirk Zwettl zu bringen. Nach dem Tod von „Mark“ wurde ein Gehege frei, das auf die Bedürfnisse des im November erwarteten Neuzugangs zugeschnitten sei.

Die 24-jährige „Mici“ hat ihr Leben bisher in einem Käfig verbracht hat. Anders als ursprünglich geplant kommt sie nun doch nach Arbesbach statt in den Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Beide Schutzzentren werden von Vier Pfoten geführt.