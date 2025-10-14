Slowenische Bärin "Mici" kommt nach Rettung ins Waldviertel
Die Tierschutzorganisation hat am Dienstag angekündigt, das Tier in den Bärenwald Arbesbach im Waldviertler Bezirk Zwettl zu bringen. Nach dem Tod von „Mark“ wurde ein Gehege frei, das auf die Bedürfnisse des im November erwarteten Neuzugangs zugeschnitten sei.
Die 24-jährige „Mici“ hat ihr Leben bisher in einem Käfig verbracht hat. Anders als ursprünglich geplant kommt sie nun doch nach Arbesbach statt in den Bärenwald Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Beide Schutzzentren werden von Vier Pfoten geführt.
Nach „Mici“ setzt sich die Tierschutzorganisation einer Aussendung zufolge auch für den letzten Bären in Privathaltung in Slowenien ein. Der 22-jährige „Tim“ lebt in einem privaten Zoo, der jedoch keine valide Lizenz habe. Die Einrichtung sei deshalb für Besucher geschlossen.
Laut "Vier Pfoten" wird die Privathaltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren in Slowenien in Kürze endgültig verboten. Dann soll auch „Tim“ seinen Platz in Arbesbach finden.
Kommentare