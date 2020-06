Badespaß um sechs Millionen Euro

Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. Besonders Familien und Kinder können sich über die Generalsanierung freuen. Ihnen stehen neue Becken zur Verfügung, zudem bieten die Glasfronten einen beeindruckenden Blick auf die Donau. Vor dem Haus wurden zudem Radwege verändert, um die Sicherheit für die Kinder noch zu erhöhen. Dass an der Fassade nichts geändert wurde, erklärte Bürgermeister Peter Eisenschenk bei der Eröffnungsrede so: "Dann hätte uns das Projekt das Doppelte gekostet."

Gefeilt wurde an der Preisliste: Die Tageskarte kostet 9,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre können gratis schwimmen.

Die Baufirmen sind mit der Stadt an der Donau jedenfalls sehr zufrieden. Denn in Tulln wird fleißig gebaut. Vor wenigen Wochen wurde der neue Stadtsaal "Danubium" eröffnet, der Startschuss für die Errichtung der neuen Messehalle ist ebenfalls schon gefallen. "Die Stadt entwickelt sich sehr dynamisch und in die richtige Richtung", betont Eisenschenk. erleben.tulln.at/donausplash