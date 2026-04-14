Waren in Kinderwagen versteckt: Polizei schnappte Ladendiebe in NÖ

Die Polizisten wurden Montagmittag auf vier Personen aufmerksam, die mit einem Kinderwagen sowie mehreren Rucksäcken das Geschäft betraten. Den Beamten fiel auf, dass sich die Gruppe im Verkaufsraum wiederholt trennte und gemeinsam zur Kasse ging. Dort wurden laut Polizei nur wenige Waren bezahlt.

Gestohlene Waren unter Decke im Auto versteckt

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen weitere Produkte im Wert von 96 Euro in den Rucksäcken sowie im Kinderwagen versteckt hatten. Am Parkplatz konnte die Polizei dem Quartett ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen zuordnen. Darin fanden die Beamten ebenfalls Waren, die unter einer Decke versteckt waren. Diese konnten einem Ladendiebstahl einer anderen Filiale in Baden zugeordnet werden.