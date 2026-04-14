Waren in Kinderwagen versteckt: Polizei schnappte Ladendiebe in NÖ
Die Stadtpolizei Baden erwischte in einem Supermarkt in der Wiener Straße Ladendiebe auf frischer Tat.
Die Polizisten wurden Montagmittag auf vier Personen aufmerksam, die mit einem Kinderwagen sowie mehreren Rucksäcken das Geschäft betraten. Den Beamten fiel auf, dass sich die Gruppe im Verkaufsraum wiederholt trennte und gemeinsam zur Kasse ging. Dort wurden laut Polizei nur wenige Waren bezahlt.
Gestohlene Waren unter Decke im Auto versteckt
Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen weitere Produkte im Wert von 96 Euro in den Rucksäcken sowie im Kinderwagen versteckt hatten. Am Parkplatz konnte die Polizei dem Quartett ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen zuordnen. Darin fanden die Beamten ebenfalls Waren, die unter einer Decke versteckt waren. Diese konnten einem Ladendiebstahl einer anderen Filiale in Baden zugeordnet werden.
Drei Verdächtige festgenommen
Drei tatverdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen. Eine vierte Beteiligte wurde nach ihrer Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt, da sie in Begleitung ihres erst wenige Wochen alten Kindes war. Erhebungen ergaben zudem, dass die Verdächtigen bereits Anfang April wegen ähnlicher Delikte angezeigt worden waren.
Die Festgenommenen wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft stellte die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht.
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