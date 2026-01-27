Innere Stadt

25-jähriger Ladendieb trug Wurfmesser bei sich

25-jähriger Ladendieb trug Wurfmesser bei sich
Der verdächtige Mann wurde in einer Drogerie beobachtet. Bei der Durchsuchung wurde ein Wurfmesser gefunden.
27.01.26, 13:15

Ein 25-Jähriger Mann wurde Montagmittag auf der Kärtner Straße im ersten Bezirk von einem Ladendetektiv beim Diebstahl in einer Drogerie beobachtet und angehalten.

Als die herbeigerufene Polizei den Mann durchsuchte, fanden die Beamten unter anderem ein Wurfmesser, dass der Tatverdächtige griffbereit in seiner Hosentasche hatte. Darüber hinaus konnten die Beamten mutmaßlich entwendete Urkunden und Zahlungskarten sicherstellen.

Ein schwarzes Wurfmesser mit einem goldenen Knopf liegt auf einem hellen Untergrund.

Das Wurfmesser, welches der Ladendieb griffbereit hatte

Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und sprachen ihm gegenüber ein vorläufiges Waffenverbot aus. 

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien stellte sich heraus, dass der Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wenige Tage zuvor verurteilt wurde. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

kurier.at 

