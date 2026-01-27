25-jähriger Ladendieb trug Wurfmesser bei sich

Ein 25-Jähriger Mann wurde Montagmittag auf der Kärtner Straße im ersten Bezirk von einem Ladendetektiv beim Diebstahl in einer Drogerie beobachtet und angehalten.

Als die herbeigerufene Polizei den Mann durchsuchte, fanden die Beamten unter anderem ein Wurfmesser, dass der Tatverdächtige griffbereit in seiner Hosentasche hatte. Darüber hinaus konnten die Beamten mutmaßlich entwendete Urkunden und Zahlungskarten sicherstellen.

Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und sprachen ihm gegenüber ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien stellte sich heraus, dass der Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wenige Tage zuvor verurteilt wurde. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.