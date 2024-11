Baden in NÖ: Kind steckte in Fußballtor fest

Ein Bub, der in einem Fußballtor festgesteckt war, ist am Freitag in Baden von der Feuerwehr gerettet worden. Der Neunjährige war auf das Tor bei einem Kunstrasenplatz geklettert und mit einem Bein zwischen die Metallstäbe gerutscht. Die Feuerwehren Baden-Weikersdorf und Baden-Stadt befreiten ihn dann mit einem hydraulischen Spreizer, hieß es in einer Aussendung.

Das Kind war zwischen den Stäben stecken geblieben und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Da sich die Einsatzkräfte bei einer Allerheiligenfeier nicht weit vom Unfallort befanden, waren sie gleich zur Stelle. Sie bogen die Stäbe des Tores auseinander und übergaben den leicht verletzten Buben der Rettung.