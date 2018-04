Baden: Eine ganze Stadt als Foto-Galerie

von Markus FoschumFotografie und Fußball, da sind durchaus Parallelen zu ziehen, sagt Lois Lammerhuber. Denn spätestens mit Smartphone, Facebook und Instagram ist das Bildermachen zum Massenphänomen geworden – wie auch der Sport. „Und was wir hier zeigen, ist die Champions League der Fotografie“, sagt Lammerhuber. Er weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er einer der bekanntesten österreichischen Fotografen, erarbeitete mehr als 1000 Reportagen, 250 davon für das Magazin GEO. Nun bringt er Europas größte Fotoausstellung nach Baden. Und die ist bei freiem Eintritt vier Monate lang in den Straßen, auf den Wänden und in den Parks der Stadt zu erleben – noch dazu im Format XXL.

Der Ursprungsort des Festivals ist klein, La Gacilly, ein 4000-Einwohner-Nest in der Bretagne. Dort hatte vor 14 Jahren ein Großer eine große Idee. Jacques Rocher ist nicht nur Sohn von Yves Rocher und Geschäftsführer des gleichnamigen Kosmetik-Konzerns sowie Bürgermeister des Ortes, sondern auch Vorsitzender der Umweltstiftung „Fondation Yves Rocher“, die bis heute weltweit 78 Millionen Bäume gepflanzt hat. „Mensch und Umwelt“ ist so auch der Titel jener Fotoausstellung, die seit 2004 in La Gacilly stattfindet. Das Besondere: Die Bilder stammen von den Besten der künstlerischen Fotografie und des Fotojournalismus und werden unter freiem Himmel auf riesigen Leinwänden ausgestellt. Das lockt jährlich 400.000 Besucher an.