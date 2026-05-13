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Niederösterreich

Ein Dorf macht sich stark: Bad Traunstein im europäischen Wettbewerb

Zum 19. Mal wird der European Village Renewal Award EV!RA vergeben. Er geht an Gemeinden, die herausragende Erneuerungs- und Entwicklungsprojekte umgesetzt haben. Für Niederösterreich ist diesmal Bad Traunstein dabei.
13.05.2026, 18:20

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Johanna Mikl-Leitner und der Traunsteiner Bürgermeister Roland Zimmer.

Seit 1990 wird der Wettbewerb EV!RA von der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung durchgeführt - heuer zum 19. Mal.  Ziel ist es, Landgemeinden in ihrem Engagement für die Zukunftsfähigkeit ihres engeren Lebensraumes zu bestätigen. Sie sollen zu weiteren Aktivitäten angeregt werden, sie sollen der europäischen Öffentlichkeit die gesellschaftliche Bedeutung der ländlichen Regionen bewusst machen - und dadurch Europas Zusammenwachsen stärken. 

Eine internationale, interdisziplinäre Jury bewertet dabei die Einreichungen. 

Niederösterreich hat die Waldviertler Gemeinde Bad Traunstein (Bezirk Zwettl/als Siegerin des vorangegangenen Projektwettbewerbes) ins Rennen um den Preis geschickt. „Aus einer Fülle an Maßnahmen für mehr Lebensqualität sowie zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen haben wir drei Leitprojekte ausgewählt, die die Entwicklung der Gemeinde widerspiegeln“, erklärt Bürgermeister Roland Zimmer

Drei Projekte: Kinder, Generationen und Nahversorger

Eines dieser Projekte ist der „Verein NÖ Kinderbetreuung“, in dessen Rahmen ein Betreuungsangebot für 17 Gemeinden geschaffen wurde. Das zweite Highlight ist ein generationenübergreifender Gemeinschaftsgarten im Ortszentrum, der auch als „Klasse im Freien“ dient und Nahrungsmittel für die neue Schulküche liefert. Das dritte Leitprojekt, die Einrichtung eines eigenen Bereiches für ein Angebot an regionalen Spezialitäten im örtlichen Kaufhaus, entstand in Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Nahversorger und Tourismus. Dieses „Traunsteiner G’schäftl“ stärkt - ebenso wie der Selbstbedienungsladen „Bauernbox“ - die regionale Wertschöpfung und sichert gleichzeitig die Nahversorgung im Ort.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt, dass sich Bad Traunstein auf europäischer Ebene hervorragend schlagen wird. „Bad Traunstein lebt vor, wie Gemeinschaft, Innovationskraft und regionale Identität erfolgreich zusammenspielen. Der EV!RA-Wettbewerb zeigt, wie viel Innovationskraft und Engagement in Europas Gemeinden steckt. Der internationale Austausch bringt wertvolle Impulse – und macht den Wettbewerb für alle Beteiligten zu einer Bereicherung.“

Die Preisverleihung findet von 10. bis 12. September im Rahmen eines mehrtägigen Events mit informativem wie auch unterhaltsamem Rahmenprogramm im mittelböhmischen Kostelní Lhota, Gewinner des European Village Renewal Awards 2024, statt.

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