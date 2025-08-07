Fokus auf Mobilität: Gemeinde Spannberg checkte ihren Ortskern

Die Gemeinde Spannberg im Bezirk Gänserndorf will ihren Ortskern verbessern. Um herauszufinden, wo Stärken liegen und wo Potenzial zu finden ist, kam der " Ortskerncheck " der NÖ Dorf- & Stadterneuerung zum Einsatz. Vertreter der Gemeinde und der Dorf- & Stadterneuerung analysierten die Situation.

Nach welchen Parametern wird dabei vorgegangen? Leerstände, Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, Mobilität, Gemeinschaft, Wirtschaft, Nahversorgung und Wohnen werden gecheckt.

„Der Ortskerncheck hat uns auf kompakte Weise aufgezeigt, wo wir gut aufgestellt sind und wo konkreter Handlungsbedarf besteht“, sagt Spannbergs Vizebürgermeister Wilfried Wiesinger.

Viel Positives im Spannberger Ortskern

Zunächst wurde die ortskernrelevante Fläche in Spannberg definiert, danach wurden die verschiedenen Themen diskutiert und bewertet.

Positiv bewertet wurde die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und bei öffentlichen Gebäuden, ebenso das Angebot an Wirtschaftsbetrieben und Arbeitgebern für die Größe des Ortes. Dass die Gemeinde die Ortsbeleuchtung bereits zu 100 Prozent auf LED-Leuchtmittel umgestellt und die öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet hat, wurde ebenfalls positiv beurteilt.