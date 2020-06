Autopanne bei Spritztour: Buben täuschen Diebstahl vor

Krems – Die Anzeige eines Autodiebstahls in Krems in der Nacht zum Freitag stellte sich nach wenigen Stunden als erlogen heraus: Ein 14-Jähriger hatte gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund den Autoschlüssel der Stiefmutter entwendet und damit eine Spritztour durch das Stadtgebiet unternommen. Als der Wagen defekt liegen blieb, wussten sich die Burschen nicht anders zu helfen, als einen Diebstahl vorzutäuschen.

Der 14-Jährige schlug einfach die Seitenscheibe des Wagens ein und rief gegen 3.30 Uhr mit verstellter Stimme aus einer Telefonzelle bei der Polizei an. Er habe einen Autodiebstahl in Lerchenfeld beobachtet, gab er an.

Eine Passantin machte Beamte um 3 Uhr Früh auf den Wagen aufmerksam, der in der Kremstalstraße auf dem Gehsteig abgestellt war. Den Polizisten fiel schnell auf, dass etwas nicht stimmte. Nach kurzer Befragung gaben die Burschen alles zu. Sie werden jetzt wegen Vortäuschung einer Straftat angezeigt.