Schwer verletzt und eingeklemmt: Lenker krachte in NÖ gegen Baum

Unfallopfer musste bei Euratsfeld aus Pkw-Wrack gerettet werden.
Von Wolfgang Atzenhofer
23.12.25, 10:02

Zur Menschenrettung mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung in der Nacht auf Dienstag bei Euratsfeld im Bezirk Amstetten ausrücken.

Ein Pkw-Lenker war nach Mitternacht von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde schwer verletzt im Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Das Auto war aus bislang unbekannter Ursache im zur Straße angrenzenden Waldstück frontal gegen den Baum geprallt.

Rasche Hilfe

Alarmiert wurden die Feuerwehren Euratsfeld und Amstetten. Laut ihren Angaben konnte der Eingeklemmte rasch und behutsam aus dem Unfallfahrzeug gerettet werden.

Danach übernahmen die Rettungskräfte samt Notarztteam, die aus den Bezirken Amstetten und Scheibbs zum Unglücksort kamen, die Erstversorgung des Unfallopfers. Dieses wurde danach ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehren Euratsfeld und Amstetten rückten zur Menschenrettung an.

Mithilfe des Wechselladefahrzeugs übernahm die FF Amstetten dann die Bergung und den Abtransport des Unfallwracks. 

