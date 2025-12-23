Schwer verletzt und eingeklemmt: Lenker krachte in NÖ gegen Baum

Zur Menschenrettung mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung in der Nacht auf Dienstag bei Euratsfeld im Bezirk Amstetten ausrücken.

Ein Pkw-Lenker war nach Mitternacht von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde schwer verletzt im Fahrzeugwrack eingeklemmt.