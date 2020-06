Autobus mit vier Kindern verunglückt

Vier Kinder und der Lenker wurden Dienstagmittag bei einem Busunglück im Obertiefenbach bei Pyhra (Bezirk St. Pölten Land) verletzt.

Auslöser für den Unfall war der Ast eines Alleebaumes. Eine Sturmböe brach den Ast in jenem Moment ab, an dem das Auto vorbeifuhr. Der Ast krachte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges, die in tausend Teile zersplitterte. Der schwer verletzte Fahrer verriss den Bus. Das Fahrzeug landete im Straßengraben. Die vier Volksschul- und Kindergartenkinder, die im Bus saßen, kamen mit Abschürfungen und leichten Verletzungen davon. Der Lenker wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.

Neben sieben Feuerwehren rückten auch ein Notarzthubschrauber, ein Notarztwagen und mehrere Rettungsautos nach Obertiefenbach aus.