Auto gegen Brücke: Drei Insassen in NÖ verletzt
Eine 17-jährige Lenkerin ist am Sonntagabend nach einem Crash nach einem missglückten Überholmanöver in Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) ins Spital geflogen worden. Ihre Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt. Der Pkw hatte bei einem Überholvorgang einen entgegenkommenden Wagen touchiert, war in einen Graben geraten und frontal gegen eine Brücke geprallt. Die 17-Jährige war laut Polizei im Kfz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Ein Notarzthubschrauber flog die verletzte 17-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn ins Universitätsklinikum Krems. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Tulln, die sich ebenfalls im Auto befunden hatten, wurden mit leichten Blessuren im Universitätsklinikum Tulln behandelt.
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