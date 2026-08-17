Auto gegen Brücke: Drei Insassen in NÖ verletzt

Eine 17-jährige Lenkerin ist am Sonntagabend nach einem Crash nach einem missglückten Überholmanöver in Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) ins Spital geflogen worden. Ihre Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt. Der Pkw hatte bei einem Überholvorgang einen entgegenkommenden Wagen touchiert, war in einen Graben geraten und frontal gegen eine Brücke geprallt. Die 17-Jährige war laut Polizei im Kfz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.