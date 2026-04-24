Im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln überreichten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner , sein Stellvertreter Martin Boyer wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

„Teil eines starken Teams“

„Dein Weg begann mit 13 Jahren bei der Feuerwehrjugend und dieser Weg hat dich bis an die Spitze der Feuerwehren zum Landesfeuerwehrkommandanten geführt. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit, Kompetenz und Leidenschaft“, gratulierte Mikl-Leitner dem Landesfeuerwehrkommandanten.

„Du bist Feuerwehrler mit Leib und Seele und lebst diese Verantwortung auch vor. Du stehst für Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Führungsstärke.“ Die Landeshauptfrau dankte auch Boyer: „Du bist ein Teil des starken Teams, bringst Struktur, Organisation und neue Ideen in die Feuerwehr. Du hast die Feuerwehren immer weiterentwickelt, das passiert oft im Hintergrund. Vordenker wie du sind im Getriebe der Feuerwehr unverzichtbar.“