Nach Jahrzehnten im Einsatz: Besondere Ehre für NÖ-Duo
Im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln überreichten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, sein Stellvertreter Martin Boyer wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.
„Teil eines starken Teams“
„Dein Weg begann mit 13 Jahren bei der Feuerwehrjugend und dieser Weg hat dich bis an die Spitze der Feuerwehren zum Landesfeuerwehrkommandanten geführt. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit, Kompetenz und Leidenschaft“, gratulierte Mikl-Leitner dem Landesfeuerwehrkommandanten.
„Du bist Feuerwehrler mit Leib und Seele und lebst diese Verantwortung auch vor. Du stehst für Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Führungsstärke.“ Die Landeshauptfrau dankte auch Boyer: „Du bist ein Teil des starken Teams, bringst Struktur, Organisation und neue Ideen in die Feuerwehr. Du hast die Feuerwehren immer weiterentwickelt, das passiert oft im Hintergrund. Vordenker wie du sind im Getriebe der Feuerwehr unverzichtbar.“
Jubiläumsurkunden an mehr als 110 Feuerwehren
Überdies wurden Jubiläumsurkunden an mehr als 110 Feuerwehren aus ganz Niederösterreich überreicht, die ihr 100-, 125-, 140- und 150-jähriges Bestehen gefeiert haben. Die Kameradinnen und Kameraden seien große Vorbilder, sagte Mikl-Leitner: „Es ist beträchtlich, dass 105.000 Feuerwehrmitglieder 365 Tage im Jahr 24/7 im Einsatz sind, es ist immer wieder beeindruckend, dass alle acht Minuten eine Feuerwehr zum Einsatz ausrückt.“
Pernkopf wünschte der Feuerwehr für die Zukunft, dass sie den direkten Austausch mit dem Land Niederösterreich auch weiter pflege. Er sei froh, dass wenige Unfälle bei Einsätzen passieren: „Das liegt an der guten Ausbildung und dass die Kameraden immer wissen, was zu tun ist.“
Die Feuerwehr wolle gerade im Bereich der Jugend Vorreiter in Österreich sein, sagte Landesfeuerwehrkommandant Fahrafellner: „Danke an alle, die die Kinderfeuerwehr in Niederösterreich ins Leben gerufen haben. Wir wollen die Feuerwehrjugend modernisieren und die Sprache der Jugend sprechen.“
Kommentare