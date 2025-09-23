Neue Ausstellung über "Spielwarenfabrik" aus der 5.000 Panzer rollten

"Hier wurden keine kuscheligen Eisbären oder Delfine, hier wurden Panzer produziert.“ Mit niedlichen harmlosen Codenamen versuchte das Nazi-Regime zynisch seine Waffenfabriken zu tarnen. In St. Valentin wurde unter dem Codenamen "Spielwarenfabrik“ das modernste Panzermontagewerk des Dritten Reichs aufgezogen, erinnerte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) bei der Eröffnung der Sonderausstellung "Codename Spielwarenfabrik“.

Die Schau zeigt die Machenschaften im Nibelungenwerk, in dem vor allem auch unter brutaler Ausbeutung von Tausenden Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und Opfern der KZ-Außenstelle von Mauthausen an die 5.000 Panzer, hauptsächlich des Typs IV oder auch des kolossalen "Jagdtigers“ produziert wurden.

Hitler besuchte 1942 das Werk und erteilte neue Aufträge. 1944 mussten hier bis zu 1.500 KZ-Häftlinge im Werk mit neuen Produktionshallen schuften. An die 10.000 Menschen werkten hier am Höhepunkt. Trotz schwerer Schäden durch alliierte Bombenangriffe wurde bis knapp vor Kriegsende 1945, zum Teil auch in Stollen, produziert.

Mit dem Start der detailreichen Ausstellung im alten Postnebengebäude im heurigen Erinnerungsjahr, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wird auch gleich eine Klammer zur nächstjährigen Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht“ im Landesklinikum Mauer und an der Moststraße gespannt. Auch dort wird sich ein Kapitel den Gräueltaten der Nazis widmen. "Codename Spielwarenfabrik“ ist eine von sieben größeren Begleitveranstaltungen der Landesschau im Mostviertel.

Gleichzeitig ist die vom Historiker Josef Reisinger gestaltete Ausstellung in St. Valentin auch Aufarbeitung der eigenen Stadtgeschichte. Reisinger hat über die Panzerfabrik ein wissenschaftliches Buch verfasst. Das Nibelungenwerk, für dessen Errichtung von den Nazis ein Teil des Herzograder Waldes gerodet wurde, startete die Industrieära in dieser Region. Die "Panzerstraße“ im hinteren Teil des riesigen Geländes, auf der die Panzerfahrzeuge vor der Auslieferung auf der Schiene getestet wurden, ist heutzutage in ein modernes Testgelände der Fahrzeugindustrie umgewandelt worden.

