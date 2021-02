Aus der Not geboren: Gastronom mit neuem Standbein erfolgreich

Die Gastronomie ist wohl eine jener Branchen, die von der Corona-Pandemie am stärksten getroffen wurde. Eine gute Zeit, um mit neuen Ideen neue Wege zu bestreiten. So hat das auch Hari Mader aus Laa an der Thaya gemacht. In seinem Bierlokal, dem „Schwarzen Peter“, sorgte Mader mit seiner Lebensgefährtin Tanja Kastner nicht nur für reichlich gutes Bier, sondern auch für gutes Essen. So zum Beispiel der Mega XL Burger, die Riesen-Schwarzbrote oder aber eben die gefüllten Fladen.

Gerade Letztere sind eine viel gefragte Spezialität im „Schwarzen Peter“. Einzig der Verkauf war über weite Strecken aufgrund der diversen Lockdowns nicht möglich. „Wir haben uns dann überlegt, wie wir unser Hauptprodukt kostengünstig an Mann und Frau bringen können. Und so kam die Idee mit den Fladen aus einem Automaten“, erzählt Gastronom Mader.

So wurde der „Fladenladen“ geboren. Zunächst als Test-Standort im benachbarten Großharras. In dem 300-Einwohner-Ort wurde der Automat innerhalb kürzester Zeit leer gekauft. „Und da haben wir uns gedacht, dass das in Laa an der Thaya doch auch funktionieren muss.“