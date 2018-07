Aus dem Stand heraus Hochsprung-Staatsmeister

„Er hat großes Potenzial. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Er muss jetzt mit systematischem Leichtathletik-Training beginnen, dann ist sicher viel drinnen. Wenn er ohne Training aus dem Stegreif zwei Meter springen kann, sind auch 2,20 Meter drinnen“, sagt Baudis. Es gelte nun, das richtige Krafttraining zu absolvieren, die Technik und den Anlauf zu verfeinern. „ Hochsprung ist eine der schwächeren Disziplinen in Österreich. Es gibt einen anderen Burschen, der schon länger trainiert und 1,90 Meter gesprungen ist“, fährt er fort. Nationaltrainerin Babakova, die selbst Hochsprung-Weltmeisterin ist, freut sich, nun vielleicht jenen Spezialisten gefunden zu haben, auf den sie seit Beginn ihrer Tätigkeit in Österreich 2016 gewartet hat.

Und den 17-Jährigen hat bereits der Eifer gepackt. Vergangene Woche hat er sogleich mehrere Trainings absolviert und am Samstag an einem Probewettkampf teilgenommen. „Jetzt möchte ich so oft wie möglich trainieren“, sagt er. Wie es mit Handball weitergeht, überlegt er noch. Nächster Hochsprung-Fixpunkt ist jedenfalls die Staatsmeisterschaft der allgemeinen Klasse (ohne Alterslimit, Anm.) in zwei Wochen.