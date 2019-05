„Aus dem Ruder gelaufene Bauten“: Baustopp in Purkersdorf gefordert

Eigentlich hätte das Gebäude neben dem Einfamilienhaus an der Kreuzung Hardt-Stremayr-Gasse/ Linzer Straße in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) noch höher werden sollen. Aber nachdem sich die Besitzerin beschwert hatte, wurde der Bau niedriger fertiggestellt – und ein Balkon des Mehrparteienhauses musste zur Hälfte abgetragen werden. Denn: Er war zu knapp beim Einfamilienhaus. Gleichzeitig beschweren sich die Bewohner des großen Hauses über den Rauch aus dem Schornstein des älteren Hauses.

Diesen Fall schildert die „Liste Baum“ aus Purkersdorf . Sie fordern einen Baustopp in der gesamten Stadtgemeinde und haben am Freitag eine Bürgerinitiative mit gesammelten Unterschriften abgegeben.

Als Gründe nennen sie „eine Reihe von aus dem Ruder gelaufenen Bauten, die die Anrainer in ihren Lebensbedingungen beeinträchtigen“. Als weiteres Beispiel nennen sie einen Bau in der Kaiser-Josef-Straße, wo bis auf 30 Zentimeter zum angrenzenden Balkon gebaut wurde. „Durch den Baustopp könnte man sich einen Bebauungsplan überlegen und wie hoch gebaut wird, wie viele Menschen der Ort verträgt, wie die Bauten an das Ortsbild angepasst werden“, sagt Bina Aichner von der Liste.