Aufruhr um Befragung zu Windpark

Auswirkungen könnten die Einnahmen möglicherweise auch auf Bedarfszuweisungen vom Land in Zukunft haben, so Perl. Steindl entgegnet: "Das ist einfach eine falsche Information, denn solche Einnahmen wurden und werden nicht zur Bemessung herangezogen."

Ab nächster Woche, Mittwoch, sind dann die Bürger am Zug. Bis zum 7. Juli sollen die Abstimmungsbögen an die Gemeinde wieder zurückgeschickt werden. Bürgermeister Steindl hofft dabei auf eine klare Entscheidung. "Dann werden wir uns dem Ergebnis auch selbstverständlich anschließen." Da es sich aber nur um eine Bürgerbeteiligung und keine Abstimmung handelt, ist der Gemeinderat an das Voting nicht gebunden.