Aufregung um Gemeindewohnung als Quartier für Flüchtlingsfamilie

"Hereinspaziert": Herzlich und mit offenen Armen wurde am Montag eine achtköpfige, syrische Flüchtlingsfamilie in Grafenwörth, Bezirk Tulln, empfangen. Auf Grund des anhaltenden Flüchtlingszustroms hat die Gemeinde eine leerstehende Gemeindewohnung am Marktplatz zur Verfügung gestellt. Der Beschluss des Gemeinderates wurde einstimmig gefasst.

Der Ort zählt rund 3500 Bewohner. Aus Sicht des Bürgermeisters Alfred Riedl sind acht Personen daher eine vertretbare Zahl: "Eine erfolgreiche Integration ist nur in dieser Form möglich." Sprich: In kleinen, überschaubaren Strukturen. "Und wenn das schon nicht mehr möglich ist, verstehe ich die Welt nicht mehr", verteidigt Riedl den Beschluss.

In der Bevölkerung wird dieser zwiespältig gesehen. Auf der einen Seite engagieren sich einige Freiwillige, die in den letzten Tagen und Wochen die Wohnung neu renoviert haben. Und Lehrer bieten der syrischen Familie Nachhilfestunden an.