Aufmarsch gegen Kündigung

Bürgermeister Kurt Strohmayer-Dangl ließ sich davon wenig beirren. So locker, wie kurz davor, wirkte er aber nicht mehr, als eine kleine Abordnung der Gemeindebediensteten-Gewerkschaft (GdG) mit gebastelten Tafeln am Hauptplatz in Waidhofen an der Thaya aufmarschierte, still protestierte und während des Maibaum-Setzens Flugblätter an die Bürger verteilte. „Ihr einziger Fehler, der Einsatz für die Bediensteten der Stadtgemeinde, kostete Monika Steiner ihren Job!“, stand etwa auf dem Blatt Papier.

Für die Gewerkschaft ist es inakzeptabel, was Bürgermeister Strohmayer-Dangl – anscheinend auf Drängen von Stadtamtsdirektor Rudolf Polt – gemacht hat. Wie berichtet, ist die Gemeindebedienstete und Vorsitzende des Dienststellen-Ausschusses, Monika Steiner, suspendiert. Sie soll mit Ende September – nach 22 Dienstjahren – das Rathaus verlassen, weil die Gemeindechefs davon überzeugt sind, dass sie schlampig und fehlerhaft gearbeitet habe. Steiner sieht dahinter eine Kampagne gegen sie als Gewerkschafterin, weil sie für das Stadtamt unangenehm geworden sei.