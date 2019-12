Aufbruch in eine neue Fußball-Ära

Von der Zweiten Bundesliga ging es in den folgenden Jahren bis in die sportliche Fünftklassigkeit. Die Realität heißt zweite Landesliga. Dort steht man aktuell am siebenten Platz im tabellarischen Niemandsland. Im Vorjahr war es am Ende Platz 11 von 14. In der Saison 2017/2018 konnte man mit dem vorletzten Platz gerade noch den Abstieg verhindern. Der Glanz früherer Zeiten ist auch in der Spielstätte verflogen.

Investitionen nötig

Das Stadion Alte Au ist in die Jahre gekommen. Nur eine große Flutlichtanlage samt Tribüne für mehrere hundert Besucher erinnern an bessere Zeiten. Doch das gesamte Stadion ist massiv sanierungsbedürftig. Einzig die finanzielle Lage des Vereins verhinderte das bisher.

Doch der Glanz der 1990er-Jahre soll wieder zurück in die größte Stadt des Weinviertels kommen. Dafür sorgen will ein neues Führungsteam rund um den frisch gewählten Präsidenten Thomas Schmidt.