Auf der A1 aus dem Verkehr gezogen: rumänischem Lkw fehlte Rad

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich zogen am späten Montagnachmittag einen rumänischen Sattelschlepper auf der Westautobahn aus dem Verkehr. Das Fahrzeug fiel den Beamten auf der A1 in Richtung Wien zwischen Pöchlarn und Ybbs an der Donau auf, weil sich das Fahrzeug stark nach rechts neigte.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten den Grund dafür. Bei der dritten Achse des Lkw fehlte das komplette rechte Rad sowie die Bremsen. Zudem war der Federbalg der Luftfederung defekt und die Achse war mit Zurrgurten am Aufbau befestigt.