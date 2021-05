Auf Autobahn abgestellte Unfallautos ausgebrannt

Zwei in Vollbrand stehende Pkw beschäftigten in der Nacht auf Donnerstag im Bezirk Amstetten die Feuerwehr. Auf einem Parkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Amstetten-West standen die beiden Wägen in den frühen Morgenstunden bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr Edla-Boxhofen am Brandort eintraf.

Vollbrand

Unter Einsatz von schwerem Atemschutz und mit Löschschaum konnten die Freiwilligen die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer dann auch löschen. Warum die nebeneinander abgestellten Autos Feuer gefangen hatten, war vorerst unbekannt. Bei den Fahrzeugen soll es sich um hier kurzfristig abgestellte Unfallautos von der Westautobahn gehandelt haben, sie wurden völlig zerstört.