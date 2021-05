Gefällter Maibaum stürzte vor Auto: 18-Jähriger ausgeforscht

Nachdem in Erdpreß in der Marktgemeinde Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) ein umgeschnittener Maibaum direkt vor ein Auto gestürzt war, ist ein 18-Jähriger aufgrund von anonymen Hinweisen ausgeforscht worden. Er gab zu, in der Nacht auf den 1. Mai im Rahmen des Brauchtums mit einer Motorsäge ans Werk gegangen zu sein. Dass der traditionell geschmückte Baum unmittelbar vor einem Pkw auf die Landstraße gefallen war, bestritt der Mann laut Polizei jedoch.

Video vom Vorfall

Videomaterial, das von einem 21-Jährigen angefertigt worden sei und die Szene zeigen würde, beweise seine Unschuld, beteuerte der 18-Jährige. Er und sein Komplize werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen Gemeingefährdung.