Auf App verlassen: Wanderer vom Schneeberg gerettet

Der Wiener war am Vormittag über die Weichtalklamm zur Fischerhütte aufgestiegen. Als er sich nach dem Wandertag bei Traumwetter an den Abstieg machte, verlor er die Orientierung. Er gelangte in felsdurchsetztes Steilgelände mit ausgesetzten Stellen. Die einsetzende Dunkelheit sowie die Nässe erschwerten das Fortkommen zusätzlich. Schließlich traute sich der 44-Jährige nicht mehr, weiterzugehen und alarmierte die Retter.