Atommüll-Endlager: Standort-Untersuchungen genehmigt

Seit bekannt ist, dass für das Endlagern von hochradioaktiven Brennstäben auch Standorte infrage kommen, die nur wenige Kilometer von Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, oder Litschau, Bezirk Gmünd, entfernt liegen, ist die Aufregung im Wald- und Weinviertel groß.

"Die Sorgen sind berechtigt. Immerhin geht es in erster Linie um unser Trinkwasser, das in Gefahr ist", sagt Rainer Hirschmann, Bürgermeister in Litschau. Er klagt darüber, dass es derzeit nur vage Informationen zu den Plänen der Tschechen gibt. "Deshalb ist die Angst in der Bevölkerung groß", betont Hirschmann. Mit der Meinung ist er nicht allein.

Schon mehr als 20 Gemeinden im nördlichen Niederösterreich haben bereits Protest-Resolutionen gegen die Endlager-Pläne einstimmig beschlossen.