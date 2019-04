Atemlos durch die Weltmeere: Der Mann, der mit Haien kuschelt

Der 43-Jährige ist Apnoe-Taucher (dabei atmet der Taucher vor dem Abtauchen ein und nutzt im Gegensatz zum Gerätetauchen für den Tauchgang nur diesen einen Atemzug). Er hat bisher zehn Weltrekorde aufgestellt – er tauchte dabei in die Tiefe, schwamm Strecken unter Eis, bewegte sich, ohne Luft zu holen, unter Höhlen fort und ging als Erster auf über 5000 Metern Höhe – im Gokyo See in Nepal – auf Tauchstation. Redl ist kaum etwas zu extrem. Und wenn man im österreichischen Fernsehen eine Wasserleiche sah, dann war es auch meistens er.

Begonnen hat alles, als Redl sechs Jahre alt war. Sein Onkel hat dem Korneuburger Flossen, Schnorchel und Maske geschenkt. Den Sommer hat er dann am Neufelder See in NÖ verbracht. Da hat ihm sein Onkel gezeigt, wie man auf fünf Meter hinuntertaucht. „Da hab entdeckt, welches Abenteuer es ist, die Welt unter Wasser zu erkunden“, erzählt der Extremsportler. Zehn Jahre später schaute er den Film „Im Rausch der Tiefe“, wo sich zwei Taucher gegenseitig die Weltrekorde abjagen. „Da begann ich mit dem Freitauchen und seitdem ist es mein Leben.“