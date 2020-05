Hunderte Traiskirchner protestieren in Wien

„Machen sie Schluss mit dem unwürdigen Massenlager, den Menschen dort geht es dreckig“, verkündete Babler. Der Wunsch, Innenministerin Mikl-Leitner würde die Proteste selbst entgegennehmen, ging nicht in Erfüllung – sie war nach den Unwettern in Oberösterreich und Tirol. Im Ministerium sieht man sich auch nicht als richtiger Adressat für Bablers Botschaft. „Menschenwürdige Unterkünfte und eine Entlastung Traiskirchens ist auch unser Ziel“, erklärte Sprecher Karl-Heinz Grundböck und erinnerte einmal mehr an die Säumnis der Länder: „Wir haben 1700 Menschen, die in deren Betreuung gehörten, aber nicht übernommen werden.“