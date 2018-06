Asylheim-Schließung: „Nehmt uns unser Zuhause nicht weg“

Unterkunft für Kranke

St. Gabriel ist nicht einfach eine Flüchtlingsunterkunft. In dem Haus finden Menschen Platz, die aufgrund von Krankheit einen besonderen Betreuungsbedarf haben. Menschen im Rollstuhl, Krebspatienten, Pflegefälle und auch Traumatisierte und psychisch Kranke. 37 Betroffene leben mit ihren 47 Angehörigen derzeit dort. Dazu kommen 24 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF). In St. Gabriel fand aber jeder einen Platz – als letztes Auffangnetz. „Wir haben Leute aus der Psychiatrie oder der Haft übernommen. Leute, sie sonst nirgendwo untergekommen wären“, sagt Schelm. Nicht nur einmal habe das Land deswegen angefragt. Immer wieder seien auch Asylwerber von anderen Einrichtungen geschickt worden, weil man sie dort nicht ausreichend versorgen konnte. Auch aus jenen privaten Flüchtlingsunterkünften, in die die Bewohner nun unter anderem ab 18. Juni verlegt werden sollen. Mit dem 2. Juli sollen alle Bewohner umgezogen sein.

Zuschüsse bei der Finanzierung

Populistisch sei die Vorgangsweise, unmenschlich und unverantwortlich, sind sich die Mitarbeiter einig. Sie rücken nun auch aus, um ihre Einrichtung und Arbeit zu verteidigen. Dass Waldhäusl erklärt hatte, die Bewohner in Heime zu verlegen, in denen eine 24-Stunden-Betreuung garantiert sei, klinge so, als ob es das in St. Gabriel nicht gebe. Dabei seien in der Nacht stets zwei oder sogar drei Mitarbeiter im Dienst gewesen, betonen Schelm und der Leiter der UMF-Einrichtung, Johannes Fitz. Zudem seien stets Psychologen im Dienst, ein Hausarzt besuche die Bewohner regelmäßig in der Einrichtung und alle zwei Wochen sei auch eine Psychiaterin auf Visite, berichten die Mitarbeiter. Standards, von denen sie annehmen, dass sie in privaten Unterkünften nicht geboten werden. Immerhin schieße die Caritas seit Jahren Geld für die Finanzierung von St. Gabriel zu.

Bei den Jugendlichen lege man Wert darauf, dass sie die Schule oder Kurse besuchen. So mache ein Asylwerber gerade eine Lehre in einen Vier-Sterne-Hotel, andere besuchen die HTL als Regelschüler. Wir sind gut vernetzt mit den Bildungseinrichtungen, sind teilweise sogar zu den Elternabenden gegangen", sagt Betreuer Søren Appel.