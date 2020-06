Arsen-Morde: Polin zurechnungsfähig

Ich will frei sein." Bogu­mila W., 51, ist aber in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Krems verdächtigt die Polin, zwei Pensionisten mit Arsen vergiftet zu haben. Jetzt liegt das letzte Gutachten, eine psychiatrische Expertise, vor. Wie bei Mordfällen üblich, ließ die Justiz prüfen, ob die Verdächtige zurechnungsfähig ist. Im Fall von Bogumila W. kommt der psychiatrische Gutachter Richard Billeth zu einem klaren Schluss: Ja.

Den ersten Verdacht der Verwandten wischte die Staatsanwaltschaft Krems noch vom Tisch. Doch dann waren es auch ihr zu viele Zufälle: Herbert Ableidinger, 68, aus Wien, und Alois F., 62, aus NÖ bauten körperlich bis zu ihrem Tode rapide ab; sie hatten eine Betreuerin, nämlich W.; und W. gelangte auf fragwürdige Weise an deren Vermögen. Danach ging es Schlag auf Schlag: In einer alten Gewebeprobe Ableidingers fand man eine hohe Menge Arsen. Am 27. März wurde W. festgenommen. Daraufhin wurden die Leichen für toxikologische Analysen exhumiert. Befund: Beide starben an einer mo­natelangen Arsen-Verab­reichung.

In dem Gespräch mit Psychiater Billeth beteuert W. ihre Unschuld, erzählt von ihrer Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen und von ihrer Familie.