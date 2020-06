Arbeitsunfall: Verletzter aus 25 Meter Höhe geborgen

Gumpoldskirchen – Hoch hinaus musste die Feuerwehr bei einem Einsatz am Dienstag in Gumpoldskirchen. Auf einem Silo einer Firma im Industriegebiet war es am Vormittag gegen 9 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter war am Silodach in luftiger Höhe zu Sturz gekommen, hatte sich am Fuß verletzt und konnte den Abstieg nicht mehr selbst bewältigen.

Die Rettungskräfte vor Ort konnten den Verletzen auch nicht bergen. Da konnte nur mehr die Feuerwehr helfen. Von der Feuerwehr Traiskirchen wurde ein Hubrettungsfahrzeug angefordert und mit einer Korbtrage konnte der Verletzte schließlich aus seiner misslichen Lage in 25 Metern Höhe befreit, auf den sicheren Boden gebracht und der Rettung übergeben werden.