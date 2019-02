Arbeiterkammer-Rat beschimpft FPÖ-Politikerin unflätig

Mit Telefonterror, vulgären und sexistischen Beschimpfungen sowie aggressiven Drohungen soll FPÖ-Landtagsabgeordnete Vesna Schuster im Vorfeld eines Vortrags in Wilhelmsburg, NÖ, Donnerstagabend, konfrontiert sein. Der Ak-Rat Samir Kesetovic soll der Politikerin laut der FPÖ NÖ via soziale Medien, mittels zahlreicher SMS, Anrufen und Sprachnachrichten zugesetzt, sie "chauvinistisches Dreckstück" und "dumme Kuh" genannt haben. Und das sind laut FPÖ nur die harmlosen Ausdrücke. Da er auch gedroht haben soll, die Veranstaltung zu stören, hat die FPÖ den Verfassungsschutz informiert.

Kesetovic, der als Vertreter der "Grüne Gewerkschafterinnen NÖ" bei der AK-Wahl kanditiert, ist bereits seit 2011 nicht mehr Mitglied der Grünen. Gegenüber den KURIER rechtfertigte sich der AK-Rat mit bosnischen Wurzeln, dass die Landtagsabgeordnete seine Religion herabwürdigen würde.

Schuster ist derzeit mit der Vortragsreihe "Kein Kniefall vor dem politichen Islam" in Niederösterreich unterwegs. Donnerstagabend ist sie mit Islamexpertin Laila Mirzo in Wilhelmsburg zu Gast. Das dürfte Kesetovic nicht geschmeckt haben. Laut FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz hätten die Beschimpfungen am Montag begonnen. "Verpiss dich aus Wilhelmsburg...Bauerntrampel...Ich werde zur Veranstaltung kommen und dann wirst du schon sehen", soll der AK-Rat Schuster laut einer Aussendung der Freiheitlichen geschrieben haben.

Die Empörung bei den Freiheitlichen ist groß. "Es ist eine Schande und skandalös, mit welch unerträglichen Typen die Grünen im Boot sitzen. Wer für den Isalm ausreitet, anstatt für die eigene Bevölkerung zu arbeiten, hat in der Politik nichts verloren. Unsere Bevölkerung muss vor diesen grünen Islam-Freunden geschützt werden", sagt Schnedlitz - im Vorfeld der AK-Wahl.

Gegenüber dem KURIER meinte Kesetovi, nicht Dutzende sondern nur zwei bis drei Nachrichten an Schuster gesandt zu habe. Auch habe es nur ein Telefonat gegeben. In Wilhelmsburg hätte Hetze nichts verloren, die Menschen würden friedlich zsammenleben wollen. Dass er die Politikerin als "dumme Kuh" beschimpft haben soll, erklärt er folgendermaße: "Sie ist eine Hetzerin. Hetzer und Rassisten sind für mich Leute ohne Intelligenz."