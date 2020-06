Anzeige wegen Hirschgehege

Marion Löcker vom Tierschutzverein Robin Hood klagt an: In einem Hirschgehege am Rande von Bad Vöslau (Bez. Baden) ortet sie Vergehen gegen das Tierschutzgesetz. „Uns sind Fotos zugespielt worden, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Die Unterstände sind einsturzgefährdet, der Boden ist mit Schutt übersät. Von artgerechter Haltung kann keine Rede sein.“ Ein Bild schockierte sie besonders. „In einem Hirschgeweih haben sich Überreste eines Jungtieres verfangen“, klagt Löcker. Die Tierschützer zeigten den Betreiber (Name der Red. bekannt, Anm.) bei der Badener Bezirkshauptmannschaft an.

Dort ist der Mann kein Unbekannter. Bereits im November 2011 machten die Grünen auf Zustände in einem Damhirsch-Gehege aufmerksam, der KURIER berichtete. Zu viele Tiere wurden gehalten, rund 100 Stück Wild tummelten sich auf der zu kleinen Fläche.