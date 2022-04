Anzeige gegen Niederösterreichs ÖVP war erfolglos, Opposition will U-Ausschuss

Am 3. Februar 2022 trudelte beim Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat am Ballhausplatz in Wien eine anonyme Sachverhaltsdarstellung ein, die den Innova Verlag im Visier hatte. Der ist nicht so bekannt. Dafür sind es zwei Verlagsprodukte, die von der ÖVP herausgegeben werden: die „Niederösterreich Zeitung“ und auch das Magazin „Partei intern“ für die Funktionäre.

Die Sachverhaltsdarstellung ist unterzeichnet von einer „besorgten Bürgerin“. Den Ausführungen zufolge muss diese eine Juristin sein, so viele Paragrafen sind auf den fünf Seiten zu finden. Diese „besorgte Bürgerin“ jedenfalls hätte den Verlag und die beiden Medien gerne geprüft. Vor allem auch im Hinblick auf „über Umwege gewährte, verdeckte Parteispenden“. Der Anzeige waren sogar die Inseratentarife der beiden Medien angehängt.