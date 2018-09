Anwesenheitskontrollen von Flüchtlingen: Land NÖ relativiert

Dürfen Asylwerber ihre Quartiere untertags nicht mehr verlassen? Ein Schreiben der Koordinationsstelle für Ausländerfragen, die Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) untersteht, an Caritas und Diakonie legen diese Interpretation zumindest nahe. Bei Verstößen wird mit Anzeigen an die Quartiergeber gedroht. Während Experten die Gesetzmäßigkeit anzweifeln, relativiert das Land.

In einem Mail von 7. September werden die Organisationen informiert, dass die behördlichen Kontrollen in den Quartieren intensiviert werden. So soll geprüft werden, ob die Abwesenheit der Asylwerber ordnungsgemäß gemeldet wird. Basis ist eine Richtlinie aus 2007, wonach innerhalb eines Monats nur drei Tage Abwesenheit toleriert werden, und zwar auch „während der bloßen Tageszeit“. Nur „Behördenladungen, Arztbesuche und legale Beschäftigungen“ sind laut der Richtlinie ausgenommen. Verpflichtend ist eine Abmeldung eigentlich erst bei drei Tagen durchgehenden Fehlens. Bei Ungereimtheiten werde mit einer Strafanzeige vorgegangen.

„Ob es für die Vorgabe eine rechtliche Grundlage gibt, ist zumindest fraglich“, meint Asylanwalt Christian Schmaus. Hinter vorgehaltener Hand glauben manche Insider, dass die NGOs aus der Asylversorgung gedrängt werden sollen. Andere sprechen von Schikanen.

Bei den Organisationen spricht man jedenfalls von einer weiteren Verschärfung im Asylwesen. „Die Selbstbestimmung von Asylwerbern ist sehr essenziell“, sagt Christoph Riedl von der Diakonie. Auch die Frage der Kontrolle sei offen.