"Anton aus Tirol" war sein größter Hit: Komponist tot

Er hatte den richtigen Riecher für erfolgreiche Songs. Manfred Padinger war in der Schlagerszene bekannt und sehr erfolgreich, unter anderem schrieb er den Hit „Anton aus Tirol“, mit dem DJ Ötzi in den Charts für Furore sorgte.

Jetzt trauert die Schlagerwelt um den 52-Jährigen. Der Manager und Komponist ist laut Krone am Montag im Krankenhaus St. Pölten nach einem Unfall gestorben.

Padinger war am Sonntag bei einem Grillfest des Schlagersternchens Nina Bruckner, besser bekannt als Bambi, zu Gast. Dort dürfte ordentlich gefeiert worden sein, danach wurde der 52-Jährige zum Bahnhof gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass Padinger am Bahnsteig eindöste. Als er aufwachte rollte sein Zug Richtung Wien schon an, er wollte ihn jedoch anscheinend noch erwischen und dürfte unglücklich gestürzt sein. Er dürfte dabei zwischen Waggon und Bahnsteig eingeklemmt worden sein.

Der Komponist erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und musste mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verloren die Ärzte den Kampf um das Leben des erfolgreichen Managers. Laut Polizei deute nichts darauf hin, dass Padinger Selbstmord verüben hätte wollen.