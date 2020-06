Anschlag auf den Voranschlag

Schwarz und Rot haben sich in Niederösterreich bereits auf einen Budgetfahrplan für kommendes Jahr geeinigt. Sie werden es auch sein, die den Landeshaushalt 2015 in zwei Wochen beschließen werden. Noch bevor ÖVP-Finanzreferent Wolfgang Sobotka am kommenden Donnerstag die Details seines Voranschlags der Öffentlichkeit vorstellt, argumentiert die Opposition bereits ihre Ablehnung des 8,2 Milliarden Euro schweren Finanzpakets.

"Der Voranschlag 2015 ist wie die Politik von Schwarz und Rot in Niederösterreich - grauslich, eiskalt und familienfeindlich", sagt FPÖ-Klubchef Gottfried Waldhäusl. Der Entwurf gebe keine Antwort auf Probleme "wie jenes, dass 400.000 Niederösterreicher in Armut leben". Der Ankündigung von ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, 2015 werde man ein Null-Defizit schreiben, kann Waldhäusl nichts abgewinnen: "Bei einem Mehr an Ausgaben von 4,8 Prozent, die einem Einnahmen-Plus von 2,8 Prozent gegenüberstehen, kann es logischerweise kein ausgeglichenes Budget geben." Vielmehr müssten heuer 107 Millionen Euro aus der Veranlagung des Landes herangezogen werden, "um das Budgetloch zu stopfen". Vernünftiger wäre es, so Waldhäusl, in der Verwaltung zu sparen.